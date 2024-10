Reggio, sorridi e torna come il Natale. Sempre bambina…

E’ la sera di Natale. Per i più temerari, c’è ancora spazio per del cibo dopo le due mangiate pantagrueliche nel giro di poche ore. A separare il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale, la notte che tutti i bambini sognano per 365 giorni all’anno. E’ la notte dei desideri, delle speranze, delle sorprese. Il Natale forse è così universalmente amato perchè è l’unico giorno in cui si è tutti bambini.

Chi lo è davvero, e per questo aspetta insonne l’arrivo di Babbo Natale, e chi ha smesso di credere soltanto alla sua esistenza, ma non alla magia di questo periodo. Il tempo appare sospeso dentro un eterno deja-vù: noi una volta bambini felici, troviamo adesso la felicità nel guardare i sorrisi dei bambini a noi vicini. In mezzo scorre la vita, un filo di malinconia, e un mare di ricordi.

Essere bambini significa essere puri, privi di qualsiasi malignità, cattiveria, pensiero negativo. E’ geneticamente impossibile provare invidia. Reggio Calabria, negli ultimi anni, appare spesso come un adulto che ha smarrito il suo animo fanciullesco. Poco spazio per i sorrisi, nessuna voglia di abbracciare un pò di serenità.

E’ più facile intristirsi, guardare il nostro prossimo in cagnesco, abbandonarsi alla rabbia. C’è voglia di scappare, si avverte l’irrefrenabile bisogno di puntare il dito verso qualcun’altro, omaggiandolo di colpe e responsabilità mai attribuite a sè stessi. Non si ride più facilmente, a Reggio Calabria. Il passato, o un presente ‘onirico’, rappresentano le uniche realtà sopportabili.

Sono tante le cose da cambiare in questa città, diversi i servizi e i miglioramenti da apportare. La grande bellezza regalata da madre natura rappresenta invece il punto di partenza. Prima di tutto, però, serve ritrovare lo spirito che anima tutti i bambini. Che ha sempre animato tutti, anche chi oggi ne è l’esempio contrario.

Dentro il pacco, il regalo di Natale ideale sarebbe quindi una buona memoria. Il ricordo di quando eravamo bambini, il ricordo della sera di Natale. Quando sogni e desideri diventano realtà, la felicità uno stato d’animo del tutto naturale. L’attesa che separa dal prossimo Natale, l’unico ostacolo da superare.

Reggio, sorridi e torna come il Natale. Sempre bambina…

