Reggio: stagione musicale “Domeniche in prima 2015″…al via la campagna abbonamenti

E’ partita la campagna di abbonamenti per la Stagione Musicale: “Domeniche in prima 2015’” – Stagione di musica da camera strumentale e vocale in prima esecuzione assoluta locale.

Fortemente voluta dall’Associazione San Filippo Neri di Reggio Calabria, si avvale della collaborazione di importanti e affermati Musicisti e Cantanti Lirici di Reggio e provincia, che mettono la propria esperienza artistica al servizio degli abbonati che vorranno assistere a tre esecuzioni in prima assoluta locale. Si comincia il 25 Gennaio con J.S.Bach: Ouverture in G minor BWV 1070 e La Cantata del caffè (Kaffeekantate) BWV 211, con il soprano AnnaMaria Casile, il tenore Domenico Santacroce e la partecipazione straordinaria del celebre bassobaritono M° Gaetano Tirotta.

Secondo appuntamento il 22 Febbraio con Serpilla e Bacocco, intermezzo in tre parti di Giuseppe Maria Orlandini su libretto di Antonio Salvia; interpreti il mezzosoprano Chiara Tirotta e il baritono Raffaele Facciolà. Chiude la stagione J.Haydn con Le sette ultime parole di Cristo sulla croce (op. 51 per Orchestra d’archi), proposte in una versione rifacente alla sua commissione originaria con l’ausilio oratoriale del Reverendo Don Massimo La Ficara.

I tre appuntamenti saranno eseguiti dall’Ensemble da Camera “Moraceae” diretto dal M° Alessandro Tirotta. Abbonamento per i tre eventi Euro 30,00 con finale “a rinfresco” per ogni appuntamento offerto a tutti gli abbonati.

Per prenotare il posto e ritirare i biglietti contattare l’associazione San Filippo Neri, nei pressi di Piazza Duomo; oppure rivolgersi alla parrocchie di Santa Lucia. Spettacoli domenicali ore 18,30 presso l’auditorium “Lucianum” di Reggio Calabria.