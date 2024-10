Reggio – GD Tremulini, Loddo : ‘Lavori ultimati agli isolati 87-88, spazio aperto alla città’

Lo afferma Demetrio Loddo Segretario dei Giovani Democratici di Tremulini e componente del Circolo del PD.

L’amministrazione Falcomatà, grazie all’impegno del capogruppo del Pd Antonino Castorina e del Consigliere Comunale Valerio Misefari, porta avanti il processo di ammodernamento del quartiere di Tremulini concretizzando un finanziamento assegnato con i fondi previsti dal “Patto per la Città Metropolitana di Reggio Calabria”, dal piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno.

“La programmazione dell’intervento, prosegue Loddo è stata pensata ed immaginata attraverso marciapiedi per agevolare la realizzazione di uno spazio attrezzato ad uso collettivo per proiezioni, spettacoli e comprensivo di un impianto di illuminazione di nuova concezione che sarà gestito a distanza in sostituzione del sistema di corpi illuminanti ormai vetusto e superato. L’intuizione dell’amministrazione Falcomatà, conclude Loddo è quella di trasformare la piazza da luogo di attraversamento in luogo d’incontro e la conclusione dei lavori con l’apertura di questo spazio va proprio in questa direzione. Siamo consapevoli afferma Loddo che c’e’ ancora tanto lavoro da fare ma questo risultato che sentiamo nostro è un importante segnale per l’intera zona”.