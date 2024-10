Reggio, una donna alla guida della città? L’avv. Cusumano: “Speriamo aumentino le candidate”

CityNow ha voluto celebrare la Giornata Internazionale della Donna con un’ampia e lunga ‘piacevole chiacchierata’ dedicata all’universo femminile e non solo. Tanti gli argomenti affrontati in diretta insieme a due figure femminili che da anni ormai si battono per l’uguaglianza di generi.

Con l’avv. Giovanna Cusumano, vice coordinatrice dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere e Michela Calabrò, presidente della Commissione di pari opportunità del Comune di Reggio Calabria, si è discusso questo pomeriggio del ruolo della Commissione di pari opportunità e del nuovo organismo, nato da pochi mesi ed istituito dal Consiglio Regionale, dei rispettivi progetti, del ruolo della donna oggi, della tanto discussa ‘questione femminile’, del femminicidio, dei tristi dati attuali e della legislazione vigente.

Tra le numerose riflessioni, nel giorno della festa della donna, l’avv. Cusumano risponde così alla domanda su una eventuale figura femminile alla guida della città.

“Mi auguro che ci siano tante candidate a Sindaco, ma davvero tante. Reggio Calabria non è una città facile da amministrare ma sono convinta che un sindaco donna in questo momento avrebbe gli strumenti giusti per amministrare questo Comune. Sono convinta che la mancanza di una presenza femminile sia uno dei problemi che porta questa Regione e questo territorio ad essere uno degli ultimi d’Italia. Non bisogna privarsi del talento femminile”.

Per Michela Calabrò, presidente della Commissione di pari opportunità del Comune di Reggio Calabria invece

“Chiunque sia il futuro Sindaco della nostra città deve avere la giusta coscienza. Qualcuno diceva che ‘le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per essere giudicate brave la metà…”

[custom_video numerazione=”1″ /]