Reggio Village, al via le adesioni per Individual e Campus di calcio

L’estate sta per arrivare, le attività volgono al termine. Non al Reggio Village dove, invece, a conclusione dell’intenso percorso sportivo con l’attività di scuola calcio, si sta per programmare la stagione estiva.

Tre iniziative che prenderanno il via tutte l’undici di giugno, elaborate per soddisfare le esigenze di ogni fascia di età, tra intrattenimento e corsi specifici.

Come quello personalmente diretto dall’ex capitano della Reggina Francesco Cozza. Il primo corso di tecnica individuale, unito ad attività coordinativa e motoria, il tutto riservato ai calciatori nati dal 2004 al 2008.

Come detto, si partirà l’11 di giugno e si chiuderà il 22 dello stesso mese, con gli allenamenti che si svolgeranno tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,30. La proposta delle sedute di affinamento della tecnica, è differenziata in base alle esigenze dei partecipanti.

Nella stessa giornata il via al “Corso Individual” tenuto da tecnici qualificati già presenti all’interno dell’organigramma societario. Cambiano le modalità ed i tempi. Saranno tre sedute a settimana e l’interno percorso prevede l’approfondimento della tecnica individuale per i calciatori di movimento ma anche per i portieri. L’orario è pomeridiano e la conclusione è fissata per il 20 luglio, le fasce di età comprendono tutte le categorie, dagli Allievi fino ai Piccoli Amici.

Infine, ma non meno importante, sempre dall’11 di giugno, il Campus all’interno di una bellissima ed accogliente struttura. Con la particolarità che le attività che andranno a svolgersi, saranno prevalentemente calcistiche, ma chiaramente meno impegnative rispetto ai corsi individuali. Quindi partitelle a tema, giochini, calcio tennis, tecnica a coppia, mini tornei e tanto altro. Da lunedi a venerdi dalle 8,30 alle 12,30.

La scelta è ampia e varie le soluzioni. Le adesioni presso la segreteria del centro sportivo tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,00, oppure telefonando al numero 368.3366247