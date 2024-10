Al Reggio Village ‘Opening Asi Padel Tournament’

Il torneo vedrà sfidarsi alcuni tra i giocatori più importanti della città. Premi in palio significativi

ASIPADELTOUR riparte in vista della stagione estiva! E riparte con un importante evento serale, distribuito nel weekend dell’8 e 9 luglio, presso il nuovo impianto “Reggio Village Padel”, sito sul Viale Messina 54. Il torneo, che vedrà sfidarsi alcuni tra i giocatori più importanti della città, inaugurerà il prestigioso impianto, destinato a diventare punto di riferimento per i giocatori affermati, o che vogliono avvicinarsi a questo fantastico sport, grazie alla posizione strategica e alla qualità dei servizi offerti. Riscaldate i motori, ci si vede in campo!

ISCRIZIONI APERTE, info e iscrizioni contattare 3463194257.