Al Reggio Village Padel Center la gradita visita del Ds Taibi

Reggio Calabria sempre nel cuore e quando è possibile il saluto ai tanti amici che nel corso degli anni di militanza alla Reggina prima da calciatore e poi da dirigente Massimo Taibi ha conosciuto. In questo momento il Ds è impegnato a girare l’Europa e non solo per visionare calciatori soprattutto giovani, con un’occhiata anche a quello che succede nei campi della serie B e C dei campionati italiani.

Oggi sarà per la prima volta al Granillo ad assistere alla gara tra la LFA Reggio ed il Trapani, mentre nella giornata di ieri ha fatto visita al centro sportivo Reggio Village di Viale Messina. Il saluto all’ex compagno di squadra Tonino Martino, oggi tecnico della scuola calcio Asd Valanidi e poi qualche minuto per un sopralluogo ai campi di Padel di recente costruiti all’interno della struttura. Anche lui come tantissimi è un appassionato di quella che oggi è tra le discipline sportive più frequentate.

REGGIO VILLAGE: per la prenotazione dei campi di Calcio a Padel chiama il 327.4826898.