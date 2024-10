Reggio Village: iscrizioni aperte per il campo estivo. Tonino Martino: ‘Ci divertiremo’

L’appuntamento è fissato per il mese di luglio. Al Reggio Village l’Asd Valanidi Calcio Giovanile che completerà il percorso di scuola calcio al 30 di giugno, ha già avviato la macchina organizzativa per lo svolgimento dell’attività finalizzata al miglioramento della tecnica individuale per le categorie “Esordienti, Pulcini e Primi Calci“. Il programma prevede l’accoglienza presso il centro sportivo Reggio Village alle ore 9,00, con inizio attività alle 9,30 e conclusione alle 12,00, tutti i giorni dal lunedi al venerdi. Lo svolgimento delle sedute di allenamento avverrà sotto le direttive di istruttori qualificati ed il coordinamento affidato all’ex calciatore della Reggina Tonino Martino.

Affinamento della tecnica individuale che in pochi possono spiegare meglio di un ex calciatore che con la maglia della Reggina ha segnato un momento storico con la rete valevole la prima promozione in serie A. Esercitazioni elaborate con estrema meticolosità, tiri in porta con entrambi i piedi, palleggio, dribbling, conduzione, controllo, insomma tutto ciò che serve per consentire il miglioramento delle qualità individuali.

Tonino Martino: “Da ex giocatore ed oggi allenatore di calcio giovanile, ritengo questo tipo di attività fondamentale per la crescita dei ragazzi. Si lavora singolarmente su ogni atleta e si riesce ad approfondire ogni aspetto che magari nel corso della stagione per tanti motivi non è possibile fare. Entriamo nel dettaglio tecnico e c’è più tempo per ripetere le esercitazioni. In tanti hanno già aderito”.

Per qualsiasi tipo di informazione, rivolgersi presso la segreteria della struttura Reggio Village presso Asd Valanidi Calcio Giovanile, oppure telefonare al numero: 333.6881159.

Intanto la società informa che presso il centro polisportivo sono in fase di completamento i lavori che consegneranno due modernissimi campi di Padel, proprio nel cuore della città.