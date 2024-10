Reggio, alla Villetta De Nava la presentazione del libro ‘II cacciatore di meduse’

Si svolgerà a Reggio Calabria alle ore 18,30 di martedì 25 agosto 2020, presso la Villetta Biblioteca De Nava, la presentazione del libro di Ruggero Pegna “Il cacciatore di meduse” (Falco Editore) organizzata dall’Associazione Culturale arte e spettacolo “Calabria Dietro Le Quinte” con la collaborazione l’Associazione Culturale “Leggendo Tra Le Righe” nell’ambito delle iniziative di animazione territoriale del progetto “New Theatre Training” e dell’“Estate Reggina 2020” del Comune di Reggio Calabria.

L’incontro letterario prevede un’interessante conversazione con l’autore, moderata da Katia Germanò dell’associazione “Leggendo tra le righe” e con gli interventi del dott. Luigi De Filippis presidente dell’associazione Coopisa e di Paola Russo dell’associazione Calabria Dietro Le Quinte. L’iniziativa sarà arricchita da un reading teatrale a cura dell’attore Dario Zema che interpreterà teatralmente alcune pagine del libro. Il romanzo racconta in modo emozionante e commovente l’incredibile dramma dei migranti, le sofferenze e i sogni di chi è misero o diverso, discriminato per il suo stato di povertà o per il colore della pelle, continua il suo viaggio contro ogni forma di razzismo con continui consensi. Primo classificato al “Premio Antonio Proviero” e al “Premio Core.re. Cultura”, menzione d’onore al “Premio Michelangelo Buonarroti”, finalista della Sezione Narrativa 2019 premiati dalla giuria del Premio Internazionale “Il sigillo di Dante”, oltre a numerosi altri riconoscimenti.

Gli incontri letterari alla Villetta De Nava proseguiranno il 4 settembre con la presentazione del libro “Quella sconosciuta parte di me” di Gerardo Pontecorvo, a cura di città del Sole Edizioni e Calabria dietro le quinte. Per assistere agli eventi è possibile prenotare al numero whatsapp 347.1128620 o inviare una e-mail a calabriadietrolequinte@gmail.com.