‘ReggioliberaReggio’, campagna di civiltà e antiracket

ReggioLiberaReggio è una campagna di civiltà, nata a Reggio Calabria nel 2010 per promuovere una rivoluzione socio-economica e culturale sul territorio calabrese.

Si tratta della prima campagna antiracket e di consumo critico promossa da un coordinamento territoriale di Libera, che mira a restituire speranza e a costruire spazi di economia legale, ad affermare i principi di legalità e solidarietà a cui dovrebbe ispirarsi una società responsabile ed eticamente orientata.

La campagna, allora come oggi, muove dal basso e tra le sue priorità pone: l’opposizione al racket delle estorsioni, messo in atto dalle organizzazioni criminali di stampo ‘ndranghetistico, l’elaborazione di strategie di contrasto, fondate su metodi non violenti e sulla tutela del libero esercizio dell’attività d’impresa.

Abbiamo predisposto un regolamento che disciplina il funzionamento della campagna e dei moduli di adesione a seconda del target di destinatari, adottando criteri più stringenti per le imprese. Difatti non è concessa l’adesione a tutti i colori la cui condotta confligge con le finalità perseguite da RLR e di conseguenza tutti i colori che sono imputati e condannati per i reati di cui al titolo I del D. Lgs. 159/11.

E’ prevista l’istituzione di uno sportello gratuito di assistenza per gli imprenditori che denunciano e la nascita di un osservatorio sociale che vagli le domande di adesione.

Piero Milasi – referente ReggioLiberaReggio

Il rilancio della campagna di ReggioLiberaReggio è in realtà un appello, accorato, per la nostra città.

Un appello per le imprese di Reggio Calabria, le tante imprese oneste, che hanno da sempre lavorato senza scendere a compromessi e contribuito allo sviluppo economico e occupazionale: aderite alla nostra rete, non abbiate paura, contribuite a far si che Reggio Calabria sia riconosciuta per ciò che di positivo esprime, date speranza ai giovani. Un appello per tutta la cittadinanza, per tutte le associazioni: diventate consumatori critici, sostenete le imprese di Reggio Libera Reggio con i vostri acquisti, date dei segnali forti di libertà e di consapevolezza..

Un appello per le istituzioni, per chi ci governa e per chi tutela la nostra sicurezza: sappiamo che il primo impegno per provocare il cambiamento è quello della società civile, ma continuate a non lasciarci soli, individuate strade nuove ed efficaci per sostenere, accompagnare, tutelare chi, da oggi, decide di fare scelte alla luce del sole.

Lele Bellomi – Consumo Critico

La campagna per il consumo critico, iniziata anni fa nell’ambito dell’iniziativa Reggio Libera Reggio è un modo semplice ma reale con cui ogni persona può mettersi al fianco degli imprenditori della nostra città che esplicitano il proprio no a qualsiasi forma di illegalità, a cominciare dalle richieste estorsive

Come ? La modalità proposta da Libera, coordinamento di Reggio Calabria, è diretta: fare i propri acquisiti o usufruire dei servizi erogati dalle imprese che espongono il logo ReggioLiberaReggio, consegno loro dopo un breve ma accurato iter di verifica, anche da parte di organismi istituzionali.

La proposta viene fatta anche alle associazioni, perché possano sensibilizzare e diffondere il consumo critico fra i propri iscritti.

L’acquisto, gesto che ognuno pratica quotidianamente, a Reggio Calabria può esplicitare una chiara scelta di campo ed un sostegno alla legalità, a favore delle tante imprese praticano con determinazione.