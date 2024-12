Volley: Reghion, vittoria schiacciante nel derby con il Messina

La Volley Reghion Reggio Calabria si impone con un netto 3-0 sulla Saracena Volley Messina, conquistando i primi tre punti della stagione nel campionato di Serie B2 Femminile, Girone L. Il match, valido per l’8ª giornata di campionato, è stato un vero e proprio derby dello Stretto, con le due squadre in lotta nelle zone basse della classifica.

I parziali dei set parlano chiaro: 25-15, 25-19, 25-21, un risultato che non lascia spazio a dubbi. Le padrone di casa, allenate da Mister Camiolo, si sono imposte grazie a una performance corale, con un contributo determinante delle attaccanti più esperte come Alessandra Cuzzola, Chiara Sant’Ambrogio e Alessia Bonsanti. Proprio Sant’Ambrogio è stata nominata MVP del match per la sua prestazione decisiva, riuscendo a mettere a segno numerosi attacchi vincenti nei momenti cruciali.

Il primo e secondo set sono iniziati in equilibrio, con entrambe le squadre che rispondevano punto su punto, ma a prevalere sono state le reggine, più incisive in attacco, soprattutto con Cuzzola e Sant’Ambrogio, che hanno messo a segno i colpi decisivi per portare a casa i primi due parziali. Nel terzo set, la Saracena Volley Messina, purtroppo per le ospiti, non è riuscita a mantenere il vantaggio. Nonostante un buon avvio con Tumeo e Prinzivalli protagoniste, le messinesi si sono ritrovate a +4, ma hanno subito il ritorno delle padrone di casa, che con pazienza e determinazione hanno ribaltato il punteggio, chiudendo 25-21 e conquistando i tre punti.

Le squadre:

Volley Reghion Reggio Calabria : Avellini Alessia, Ponton Rebecca, Bonsanti Alessia, Sant’Ambrogio Chiara, Nava Liudmila, Surace Rebecca, Cuzzola Alessandra, con l’ingresso in corso di match di Ianne Giorgia e De Lazzari Livia. Mister Camiolo ha dovuto fare a meno di Speranza Giulia.

: Avellini Alessia, Ponton Rebecca, Bonsanti Alessia, Sant’Ambrogio Chiara, Nava Liudmila, Surace Rebecca, Cuzzola Alessandra, con l’ingresso in corso di match di Ianne Giorgia e De Lazzari Livia. Mister Camiolo ha dovuto fare a meno di Speranza Giulia. Saracena Volley Messina: Prinzivalli Maria Agnese, Chillemi Clelia, Valore Sofia, Parisi Francesca, Russo Carlotta, Distaso Alessia, Tumeo Desire, subentrate durante il match Todaro Maria e Serafino Sonia, a disposizione Lattanzi e La Monica. Allenatore: Romeo.

Con questa vittoria, la Volley Reghion sale a 3 punti in classifica, mentre la Saracena Volley Messina resta ferma a 1 punto, in attesa di una risalita che dovrà passare necessariamente dalla prossima gara.

Prossimi impegni: