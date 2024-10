Reggina, Bresciani: ‘Sono in prestito, mi piacerebbe rimanere a Reggio’

Consueto appuntamento del giovedi con “Vai Reggina” in onda su Reggina Tv. Tra gli ospiti l’esterno amaranto Bresciani: “Reggio? Trovarsi male qui è impossibile, per una serie di motivi compreso l’affetto dei tifosi. Mi piacerebbe rimanere, ma sono in prestito e quindi non dipende solo da me.

Vedere ogni domenica 10.000 persone allo stadio non è cosa da tutti, per noi uno stimolo straordinario. Sta andando tutto bene, dal punto di vista personale e della squadra, certamente per me è un momento di crescita professionale e umano. Il nostro gruppo sul piano qualitativo è veramente forte, non ci sono differenze tra chi scende in campo la domenica e chi subentra, difficile trovarne così forti e compatti.

Il Bari è una delle pretendenti ma non dobbiamo dimenticare la Ternana o anche il Catania al momento in difficoltà, sono strutturate molto bene. I pugliesi certamente come società e come organico sono veramente forti, ma attenzione a Monopoli e Potenza.

Oggi un allenatore incide molto, perchè oltre alle conoscenze tecniche e tattiche c’è anche la gestione del gruppo, aspetto che a questi livelli forse è il più importante rispetto ad altri”.