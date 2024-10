Reggina: attenzione alle esclusioni, potrebbero essere indicazioni per il futuro

Ormai lo si è ripetuto fino alla noia. L’organico della Reggina è ampio e conta adesso 29 calciatori, dopo le ultime risoluzioni contrattuali e il prestito al Bocale di Druetto. Se a questi ultimi aggiungiamo l’attaccante Rosseti fuori dai giochi e i giovani Ndoye e Katasaros mai convocati, si scende a 26, numero più gestibile ma sempre con diversi calciatori che saranno costretti ad andare in tribuna. Ancora per questa settimana non sarà disponibile Porcino, si attendono notizie per quello che riguarda Dall’Oglio, ma comunque a non partecipare alla gara contro l’Acireale, per forza di cose saranno in diversi.

E arrivati alla quinta di campionato, le esclusioni, se indirizzate verso gli stessi calciatori, potrebbero essere delle indicazioni. Abbiamo per esempio Salandria e Perri che, dopo aver giocato da titolari all’esordio stagionale, hanno accumulato tre tribune consecutive. Lo stesso numero di Mariano ma per il difensore a fasi alterne, anche se parliamo di un Under che va tenuto per forza di cose in considerazione. Le attenzioni maggiori, ovviamente, sono rivolte all’esperto Adejo. Aveva sorpreso la prima esclusione, figuriamoci la seconda consecutiva. Il proverbio dice “non c’è due senza tre“, ma riteniamo che questo con l’Acireale non avvenga, altrimenti come per Salandria e Perri, potrebbe essere un serio indizio per il futuro.