Reggina-Venezia: la probabile formazione amaranto. Possibili diverse novità

Toscano cerca soluzioni per tirare fuori la Reggina dall'attuale momento

Momento difficile, difficilissimo per la Reggina. La squadra amaranto cerca una via d’uscita dal momento attuale che la vede sconfitta per ben cinque volte nelle ultime sei partite. L’ultima prestazione, quella di Verona contro il Chievo, è stata diversa da tutte le altre, troppo diversa e brutta da rendere molto complicata la situazione, oltre ad aumentare la preoccupazione. Questo potrebbe essere lo schieramento scelto dal tecnico Toscano con diverse novità:

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Plizzari, Cionek, Gasparetto, Stavropoulos; Rolando, Folorunsho, De Rose, Crisetig, Liotti; Bellomo (Menez), Lafferty. All. Toscano

Le scelte di Toscano potrebbero portare a diverse novità

Viste le clamorose difficoltà evidenziate soprattutto dalla difesa, si potrebbe pensare ad un inserimento sin dal primo minuto di Gasparetto e lo spostamento nel suo ruolo naturale di Cionek. L’utilizzazione di Menez sin dal primo minuto, sarà una scelta spettante oltre che all’allenatore anche allo staff medico ed allo stesso calciatore.