Reginaldo: ‘Il Catanzaro mi voleva da due anni. Ho scelto la Reggina e vi spiego perchè’

Tra i tanti argomenti trattati in “Passione Amaranto“, l’attaccante della Reggina, il brasiliano Reginaldo ha parlato della trattativa con la società amaranto e del perchè della sua scelta: “Ero in Brasile quando ho ricevuto la chiamata del mio procuratore. Reduce dall’ultima esperienza vissuta a Monza, non ho esitato ad accettare la proposta e posso dire che ho fatto la scelta giusta.

Mi sono venuti in mente gli anni in cui da avversario e con la maglia della Fiorentina, ero venuto al Granillo rimasto impressionato dal calore del pubblico reggino. Sono particolarmente sensibile a questo aspetto, ho giocato al Maracanà davanti a 65.000 spettatori.

Il Catanzaro mi corteggiava da due anni, ho scelto la Reggina per i suoi tifosi”.