Villa – Criticità, possibilità e prospettive, Amalia Bruni incontra i cittadini

Giorno 28 agosto, alle ore 18,00, il Circolo del Partito Democratico di Villa SG ospiterà Amalia Bruni, candidata del Centrosinistra alla Presidenza della Regione Calabria.

Sarà l’occasione per consegnare a chi governerà la Calabria la documentazione prodotta dal Circolo sui tanti dossier cittadini aperti.

Sarà l’occasione, inoltre, per discutere insieme – nel contesto “di base” dell’impegno dei militanti Democratici, il Circolo, appunto – di criticità ma anche di futuro, di possibilità e di prospettive!

Nel vuoto pneumatico prodotto dall’amministrazione delle Destre, nel cuore del grossolano tentativo di “colonizzazione” leghista, da Villa San Giovanni, dunque (dalla sua auspicata rinascita in termini di lavoro e sviluppo infrastrutturale) parte un percorso unitario per l’affermazione dell’Unica alternativa al malgoverno e al trionfo degli interessi particolari contro il Bene Comune.

Insieme ad Amalia Bruni – con il Centrosinistra e con il Partito Democratico – il Circolo di Villa SG assicura il massimo contributo per il prossimo appuntamento elettorale regionale, con già in vista la battaglia decisiva per riportare un’amministrazione degna di questo nome a Palazzo San Giovanni.