Regionali, Polimeni attacca i neo eletti: ‘Si mangeranno la Calabria’ – VIDEO

Il giornalista Lino Polimeni torna alla carica con una diretta dai toni esasperati. L’argomento questa volta sono i recenti risultati delle elezioni regionali in Calabria:

Non serve molto per capire che a Polimeni non va a genio il risultato di queste regionali, perchè a vincere su tutti è stato l’astensionismo.

“Mentre viaggiavo per andare agli studi televisivi, mi sono dovuto fermare perchè non ce la faccio. Sappiate che da questo momento si mangeranno viva la Calabria. Avete presente cosa fa il cane con l’osso di carne? La stessa sorte toccherà a noi. Vergogna per quel 56% che non è andato a votare”.

Polimeni continua:

“Ci avete tolto la speranza! Io ho il coraggio di guardare i miei figli negli occhi perchè ho espresso la mia preferenza. In Emilia gli abitanti si sono alzati e hanno fatto la rivoluzione con la penna. Vi rendete conto che il 70% delle persone elette sono le stesse del Governo Scopelliti? Ma non vi preoccupate, quando vi lamenterete e scenderete in piazza io vi manderò in onda la tarantella.

Mi sono rovinato per aver combattuto per voi, per difendermi da questo sistema politico, ci credevo in una rivoluzione. Loro invece festeggiano e brindano alla faccia dei problemi della Calabria. Ma cosa avete vinto?”.