Elezioni regionali, Sebi Romeo si tira fuori dalla corsa: “Decisione ferma ed irrevocabile”

Non sarà della partita per le regionali, nonostante sentenza della Corte di Cassazione che ha cassato l’ordinanza del TDL e la primigenia ordinanza del Gip che ne aveva disposto l’arresto, entrambe senza rinvio. Sebi Romeo è netto.

Attraverso un post su Facebook, ha annunciato che non si candiderà – decisione che in realtà dice di aver assunto a settembre scorso comunicandola ai suoi legali – sottolineando che la scelta rimane “ferma ed irrevocabile”. E poi aggiunge:

“Ho scelto di attendere la pubblicazione delle motivazioni della Suprema Corte di Cassazione prima di esprimere pubbliche riflessioni sulla vicenda giudiziaria che mi ha riguardato, per cui colgo l’occasione per ringraziarvi per l’enorme affetto dimostratomi e rimando alle prossime settimane ogni ulteriore considerazione su quanto ho vissuto in questi mesi”.