Regionali Fin: cresce Esperienza Nuoto Reggio Calabria

Un intenso weekend quello appena trascorso che ha visto “Esperienza nuoto” Reggio Calabria impegnata nella Finale regionale Categoria e Assoluti Fin a Cosenza.

E torna a casa con un bel successo e tanta soddisfazione “Esperienza”, la società eredità dell’Andrea Maria Pentimele, che cresce a vista d’occhio.

Ottimo risultato, in particolare per due atleti, Luca Pensabene ed Eliana Colella.

Pensabene realizza ben 3 seconde posizioni in 50 stile, 100 stile e 50 farfalla, ed è primo classificato in 200 stile.

Eliana Colella invece regala tre prime posizioni in classifica Categoria, esattamente in 50, 100 e 200 rana, e due terze posizioni in Assoluti: 100 e 200 rana.

Nel complesso Esperienza Nuoto si piazza ottava nella classifica Unica con soli 6 atleti in vasca.

“Questi Campionati di Federazione sono stati per noi motivo di grande soddisfazione – sono le parole dei copresidenti Giuseppe Gangemi ed Emon Ferruggiara -. Per la nostra società è un traguardo importantissimo, significa che stiamo proseguendo sulla strada giusta dopo il cambio societario, ma è anche lapalissiano segno che tutto il lavoro fatto in precedenza non solo non è andato sprecato ma sta dando i suoi ottimi frutti”.

Ecco i tempi e le posizioni degli atleti:

Alessandro Pennestrì :

50 stile 30.0 – 28.7 ( 4º posto )

100 stile 1.07.0 -1.05.1(6ºposto)

200 stile 2.25.1-2,19.4(5ºposto)

100farfalla1.17.6-1.15.2(7ºposto)

Noemi Orlandini

100rana1.36.4-1.34.2(14ºposto)

200rana3.24.6-3.23.0(11ºposto

D’Agostino Giuseppe

50 stile 27.3 – 27.4 (9º posto )

100 stile1.01.5-1.00.0(15ºposto)

200stile2.16.6-2.13.6(14ºposto)

Ripepi Sara

50 stile 31.2 – 31.4 ( 5º posto)

100 stile1.08.9-1.09.2(5º posto)

200stile2.29.9-2.32.2(4ºposto)

Pensabene Luca

50 stile 25.2 – 25.7 ( 2º posto)

100 stile 56.2-56.4 (2º posto)

200 stile 2.09.6-2.07.7(1ºposto)

50 farfalla 28.2 -28.4(2º posto)

Colella Eliana

50 rana 36.2. -35.9(1º posto categoria-4º assoluti)

100 rana 1.22.4-1.19.5(1ºposto categoria – 3 assoluti )

200 rana 2.58.4-2.57.0 ( 1º posto categoria – 3 assoluti )

50 stile 32.9 – 32.6 ( 7º posto)

100 stile 1.14.0 -1.11.1(11º posto)