Regionali, Tripodi: ‘Speranza conferma il suo sostegno alla Calabria’

“Oggi il ministro Speranza è qui a Reggio Calabria per confermare il suo sostegno e la sensibilità che da sempre ha avuto per la nostra regione e la nostra città”.

Sono queste le parole di Alex Tripodi, segretario provinciale Articolo Uno.

“Viviamo in tempi complicati, difficoltà che la Calabria affronta, penso ai giovani che, in questi anni, sono dovuti andar via (negli ultimi 15 anni, nel Mezzogiorno, oltre 2 milioni). Penso anche ai 300 milioni di euro che spendiamo per la migrazione sanitaria. In questa terra 1 solo giovane su 3 riesce a trovare un lavoro. Il ministro Speranza sta lavorando per ridare equità ai cittadini del sud”.