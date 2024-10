Regionali, Zingaretti a Reggio: ‘Vincere per vivere meglio. Callipo farà il bene della Calabria’ – FOTO

Nicola Zingaretti, massimo esponente del Partito Democratico, è appena sbarcato a Reggio Calabria. Nella città dello Stretto il politico del centrosinistra chiuderà la campagna elettorale a sostegno di Pippo Callipo. Arrivati nei pressi di Palazzo Campanella, Zingaretti è stato assalito dalla stampa locale in cerca di risposta sulle prossime elezioni regionali ormai alle porte.

“Tranquilli non scappo, sono qui per rimanere” ha affermato ridendo e, subito dopo, ha dato inizio ad una appassionante discorso riguardanti i motivi per cui i calabresi dovrebbero, ancora una volta affidarsi al Partito Democratico. La prima stoccata, non a caso, è per Salvini:

“Bisogna combattere per la Calabria non possiamo regarla a chi diffonde odio e fomenta paure, queste vanno eliminate e al loro posto vanno create solide soluzioni. La grande sfida qui non è la scelta di una nuova giunta regionale, ma la scelta di vivere meglio. Come farlo? Grazie alla grande svolta che Pippo Callipo ci aiutato a costruire. Il volto che abbiamo scelto per la sinistra in Calabria è un noto imprenditore rimasto nella sua terra a produrre e creare eccellenza dando ai giovani una nobile speranza, quella di non dover, per forza, andar via.

Nei miei anni di politica ho visto sempre le solite promesse, le solite chiacchiere da elezioni, c’è gente che per la 12esima volta si candida e pensa di poter incantare gli elettorali. Il partito democratico ha scelto invece il volto della rivoluzione. Tutti gli italiani conoscono Callipo, un imprenditore che poteva rimanere nella sua azienda e vivere del lavoro che, con grande sacrificio, ha creato, invece ha scelto di mettersi in gioco per la sua terra”.