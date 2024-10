La Calabria alla XXXII edizione del Salone del Libro di Torino 2019

L’edizione di quest’anno del Salone Internazionale del Libro di Torino, si terrà al Lingotto Fiere.

QUANDO

Da giovedì 9 maggio a lunedì 13 maggio 2019, per cinque giorni. Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00 si svolgeranno eventi, letture e incontri legati al mondo del libro, dell’editoria, della cultura e dell’arte.

Ufficialmente presentato il 6 marzo 2019, il titolo e tema del Salone Internazionale del Libro di Torino 2019 è “Il gioco del mondo” dal titolo dell’omonimo libro di Julio Cortázar (*), una delle opere più felici e influenti degli ultimi cinquant’anni.

“La cultura non contempla frontiere o linee divisorie, la cultura i confini li salta. Supera divisioni, frantuma muri, balza dall’altra parte. Per creare”.

Numerosi gli scrittori ospiti, ma, in questa 32^ edizione 2019 del Salone del Libro di Torino non vi sarà un Paese ospite, bensì una Lingua ospite, lo spagnolo. Questa la novità e l’ambizione della manifestazione torinese. Nel capoluogo piemontese arriverà una delegazione di autrici e autori provenienti dai Paesi del Centro e Sud America, per uno dei progetti più ambiziosi sul piano internazionale che il Salone abbia mai varato.

Per realizzarlo, sono state intessute sinergie con una serie di importanti soggetti istituzionali, tra i quali l’Instituto Cervantes e l’Ambasciata Argentina. A questi si aggiunge il festival della letteratura in lingua spagnola di Perugia: Encuentro.

Regione ospite poi saranno le Marche, “Regione plurale” che a Torino avrà un posto d’onore, esemplare di un’Italia forte della sua varietà culturale e molteplicità.

TANTI OSPITI

Parecchi ospiti italiani ed internazionali arricchiranno le giornate del Salone con incontri, presentazioni, dialoghi, workshop e molte altre sorprese.

Il Salone Internazionale del Libro di Torino 2019 è un progetto di Associazione Torino, la Città del Libro e Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno di Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, e di Ministero per i beni e le attività culturali, Centro per il libro e la lettura, Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, Italian Trade Agency ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Fondazione Sicilia e Fondazione con il Sud.

REGIONE CALABRIA

La Regione Calabria parteciperà al XXXII Salone internazionale del libro di Torino, presso il Lingotto Fiere, con un proprio Stand Istituzionale, all’interno del quale gli Editori e gli Autori calabresi potranno esporre e presentare i loro libri di più recente edizione. I testi potranno essere resi disponibili alla vendita nello Stand mediante un servizio bookshop organizzato dalla Regione Calabria. Analogamente, istituzioni culturali ed enti locali della Calabria potranno candidarsi per presentare eventi e progetti legati alla promozione del libro e della lettura che siano rilevanti e significativi. Testi ed appuntamenti proposti saranno inseriti nella programmazione regionale al Salone previa valutazione a cura dell’Assessorato e del Dipartimento competenti.

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE ED ATTIVITÀ CULTURALI