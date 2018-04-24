Giovedì 26 aprile 2018 alle 16:00 al decimo piano della Cittadella Regionale, nella stanza del presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, si insedierà la Commissione Regionale dello Sport. Per la prima volta dopo 8 anni dall’entrata in vigore della legge regionale 28/2010 si ottempera al dettato normativo, ma non solo: la Regione Calabria apre le porte al mondo dello sport in tutta la sua interezza, ossia ad oltre 4.000 associazioni sportive riconosciute dal Coni ed affiliate alle federazioni, enti di promozione e discipline sportive associate.

Come è composta la Commissione regionale

La Commissione, prevista dalla Legge Regionale del 22 novembre 2010, è costituita con decreto del Presidente della Giunta, ed è composta, dal presidente della Giunta o dal Delegato Regionale allo sport Giovanni Nucera, dalla Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo Sonia Tallarico, dal Dirigente del Settore Sport, dal Presidente del Comitato Regionale del Coni o da un suo delegato, dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Rosario Mercuri, dal Direttore della Scuola Regionale del Coni o da un suo delegato, dal Delegato dell’Anci e da sei rappresentanti fra Federazioni Sportive Nazionali, Enti Nazionali di Promozione Sportiva ed esperti in materia.

Le nomine sono avvenute a seguito di un avviso pubblico della Giunta, valutando le competenze sportive acquisite, i meriti sportivi e gli incarichi sia regionali che nazionali svolti. “Grazie al presidente Oliverio” – afferma Nucera – “dopo tanti anni in cui lo sport è stato messo nel dimenticatoio, abbiamo oggi un programma regionale 2018/2020 importante. Molto è stato realizzato per l’impiantistica sportiva affinché si possa praticare lo sport finalmente in spazi sicuri ed adeguati.

È stato avviato sin dall’anno scorso un’importante interlocuzione con il Governo Nazionale e molti sono stati gli incontri con le federazioni, le associazioni e tutti coloro che si occupano della pratica sportiva. Questo lavoro culmina oggi con l’insediamento della Commissione regionale, affinché lo sport torni ad essere quell’imprescindibile fattore di coesione sociale e di sviluppo culturale che è sempre stato”. “L’insediamento della Commissione -conclude il Delegato regionale allo Sport- è quell’importante punto di partenza che il mondo dello sport calabrese aspettava, un coordinamento volto a non sprecare più energie ed eccellenze sportive che emergono soprattutto grazie a chi lo sport lo vive e lo ama”. f.d

Ufficio Stampa Regione Calabria

Ricordiamo a tutti gli sportivi che il 18 maggio al #PalaCalafiore si sfideranno le nazionali di #volley Italia – Australia. Il consigliere regionale allo sport Giovanni Nucera ai microfoni di CityNow Sport: Clicca sul LINK