Riaperture, tre regioni in zona bianca. Anche in Calabria via libera ai locali al chiuso

Da oggi tre regioni in zona bianca. In Calabria si dovrà aspettare, ma dal 1 giugno si potrà consumare nei locali al chiuso

Calabria ancora in zona gialla, ma c'è un motivo per sorridere. Con la campagna vaccinale in costante crescita e i dati relativi al contagio in miglioramento, la Calabria attende con fiducia il passaggio in zona bianca.

Intanto, da oggi sono tre le regioni che passano in zona bianca: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Una settimana ancora e si aggiungeranno altre regioni, dal 7 giugno infatti salvo sorprese toccherà ad Abruzzo, Liguria e Veneto.

E la Calabria? Possibile un passaggio in zona bianca il 14 giugno (data che dovrebbe riguardare anche Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Umbria) altrimenti bisognerà aspettare il 21.

Dal 1 giugno entreranno in vigore alcune novità anche per le zone gialle, interessata dunque la Calabria. La novità più rilevante, per imprenditori e cittadini, riguarda la possibilità di poter consumare (sia a pranzo che a cena) all'interno dei locali e non solo più all'esterno.

Le uniche regole da rispettare resteranno quelle del coprifuoco alle 23 e della mascherina quando ci si alza dal tavolo (si può togliere solo quando si mangia e si beve). Si potrà anche consumare al bancone, purché sia garantita la distanza di almeno 1 metro tra i clienti, mentre resta il divieto del buffet self service. Dovrà essere somministrato dal personale incaricato, i clienti non potranno toccare quanto esposto, a meno che non si tratta di prodotti confezionati in monodose.