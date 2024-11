Remo Frisina presidente Federpreziosi Reggio Calabria

«Stiamo partendo da zero, oggi abbiamo posto le basi per impostare il lavoro di gruppo. Un compito che certamente non avviene in modo automatico ma bisogna lavorare tutti insieme per creare un qualcosa di concreto e procedere verso obiettivi comuni superando e affrontando le problematiche che attanagliano il nostro settore».

Così Remo Frisina, neo Presidente di Federpreziosi Confcommercio Reggio Calabria nominato questo pomeriggio durante la riunione per eleggere il direttivo reggino della Federazione Nazionale alla presenza del Presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Giovanni Santoro e del Direttore provinciale Marisa Lanucara. Federpreziosi nasce il 20 giugno del 2012 e conta all’attivo circa 8000 aziende orafe.

Con grande voglia e ottimismo Remo Frisina inizia il mandato di Presidente pur nella consapevolezza che la strada per la sensibilizzazione della categoria nei confronti dell’importanza dell’associazionismo non sarà del tutto facile.

«Bisogna prendere i contatti con gli operatori del settore di Reggio e provincia affinchè si trovi quell’unità indispensabile per avviare la soluzione dei problemi, che sono tanti per tutti i commercianti, ma in particolare per il nostro settore del lusso». Un interscambio di esperienze costante nel tempo, dove da concorrenti si diventa complici di una concertazione più ampia a favore dell’intera collettività.

«Col supporto di Confcommercio ci confronteremo anche con altre realtà con lo scopo di creare qualcosa di utile al settore. Vigileremo sulla qualità dei prodotti nei nostri punti vendita che – ricorda Frisina – è un settore sempre a rischio contraffazione. Bisogna dare garanzie al consumatore, alle spalle c’è un’associazione seria. È tempo di passare alla partecipazione costruttiva, all’azione».

Questa la squadra Federpreziosi Confcommercio Reggio Calabria che a breve si allargherà con i rappresentanti della provincia: Remo Frisina (Presidente), Paolo Dattola, Salvatore Vale, Maurizio Caterini, Giovanni Dorato, Valeria Maria Versace e Giuseppe Caterini.