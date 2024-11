Renata Falcone chiude le due rassegne di Spazioteatro

Sarà Renata Falcone a chiudere in questa settimana entrambe le rassegne organizzate da SpazioTeatro: Magarìa e Racconti al tramonto, che per tutto il mese di luglio hanno animato rispettivamente Ecolandia e il Museo dello Strumento Musicale.

L’attrice reggina, che proprio con lo spettacolo “Quindicimila” è stata selezionata lo scorso anno al Premio Scenario, martedì 26 luglio alle 21.00 nello scenario del Parco Ecolandia porta in scena le vicende delle raccoglitrici di olive della provincia di Reggio Calabria: lavoratrici, mamme, mogli, “massa d’urto” che si è dimostrata decisiva, anche per gli uomini, nelle lotte sindacali degli anni ’50.

Lo spettacolo chiude il trittico di SpazioTeatro a Ecolandia che, iniziato con il saggio degli allievi del Laboratorio dell’Attore e, passando per “Un altro metro ancora” di Colica e Tramontana, giunge alla performance di Ranata Falcone, fra teatro e documento, un’intensa prova d’attrice.

Venerdì 29 luglio alle 19.30 presso il Museo dello Strumento Musicale, si conclude anche Racconti al tramonto, la rassegna di Teatro Ragazzi che nel corso del mese ha proposto 5 appuntamenti dedicati ai giovani spettatori.

“Parole e sassi” è un progetto ideato quattro anni fa da Letizia Quintavalla che, scegliendo un’attrice per ogni regione, ha dato loro il compito di raccontare la storia di Antigone ai bambini, elaborando un linguaggio pertinente alla fascia d’età dai 7 anni in su.

Renata Falcone, che per la Calabria rappresenta questo progetto, ha negli anni portato lo spettacolo in scuole, comunità e dovunque trovasse piccoli spettatori disposti ad ascoltare la storia di Antigone raccontata con i sassi.

Un affascinante mix di narrazione e ritualità che fa di “Parole e sassi” uno spettacolo unico nel suo genere.

Tutte le info e le presentazioni degli spettacoli sul sito www.spazioteatro.net

Prenotazioni al 339.3223262 o info@spazioteatro.net