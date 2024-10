Ue, Princi: ‘Report Draghi in linea con priorità FI e PPE. Serve competitività economica’

“Il rapporto sulla competitività presentato da Mario Draghi pone temi di grande rilevanza per l’Unione europea ed è in linea con i valori e le priorità di Forza Italia e del Gruppo Popolare Europeo. Serve, quindi, un piano ambizioso di investimento per un’economia competitiva e un ambientalismo responsabile che non metta in difficoltà le imprese e gli agricoltori. Al contrario, gli operatori del settore devono essere coinvolti da protagonisti nell’attuazione del Piano Verde europeo, tenendo conto delle esigenze quotidiane del tessuto socio-economico, a partire dal Sud e dalla Calabria”.