La Calabria torna a 'Report': storia del riciclaggio più imponente della storia d'Italia

Roberto Recordare, imprenditore indagato per il riciclaggio di 500 miliardi per conto della 'ndrangheta, parla ai microfoni di Report

Era il 2020 quando, con l'operazione Eyphemos, la Dda di Reggio Calabria scoperchiava il vaso di Pandora di numerosi illeciti legati alla 'ndrangheta, alla politica ed a rispettabili imprenditori asserviti alle cosche. Tra gli indagati figura anche un imprenditore di Palmi, ritenuto "la mente economica-finanziaria di clan di 'ndrangheta, camorra e mafia". Roberto Recordare è stato intervistato da Report, il programma d'inchiesta di Rai Tre.

La Calabria a Report

L'appuntamento è per il lunedì 8 novembre su Rai Tre. Il giornalista Giorgio Mottola, inviato di Report, si è recato a Palmi, dove ha incontrato l’imprenditore indagato per riciclaggio dalla procura di Reggio Calabria.

Quello ricostruito nel corso dell'intervista sarà, secondo i produttori del noto programma televisivo, sarà "lo schema di riciclaggio più imponente della storia d'Italia".

Il maxi riciclaggio da 500 miliardi

'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra volevano riciclare 136 miliardi di euro di cui "36 miliardi che erano già pronti, cash" come è scritto nella trascrizione di una intercettazione contenuta in una informativa della squadra mobile reggina depositata agli atti del processo "Eyphemos" contro le cosche di Sant'Eufemia d'Aspromonte.

"Ho sempre pensato che sia necessario combattere questo tipo di "magistratura mafiosa", perché secondo me, mafia vuol dire sopruso. Qui, la gente ha più paura della magistratura che della 'ndrangheta. Questa oppressione - ha aggiunto Recordare nel breve trailer della nuova puntata rilasciato da Report - io qui, a Palmi, per quanto ne so, non c'è".

"Solo perché sono calabrese devo fare parte della 'ndrangheta?"

Secondo gli inquirenti che lo hanno ascoltato e seguito per un anno, Recordare avrebbe messo in piedi un colossale sistema di riciclaggio per conto delle mafie.

"Facciamo finta che tutto sia vero - ha detto Recordare - e che io abbia riciclato 500 miliardi, perché questi soldi devono essere della 'ndrangheta? Posso fare un reato a nome mio e non con il brand mafioso? Solo perché sono calabrese devo fare parte della 'ndrangheta?

