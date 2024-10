Restyling PalaCalafiore, incontro tra Comune e Viola

NOTA 14 • PALACALAFIORE, INCONTRO POSITIVO

Viola Reggio Calabria informa circa incontro avvenuto oggi tra l’amministratore unico Aurelio Coppolino, il direttore marketing Paolo Frascati e l’assessore comunale allo sport Latella circa eventuale collaborazione inerente il Palasport.

Tanti i temi trattati fra i quali eventuali migliorie inerenti parquet (volontà di integrare colori nero arancio), illuminazione, area ospitality, sala stampa, modalità di ingresso tifosi, punti ristoro, Viola Store, spogliatoi ed altro.

Una delle opzioni attualmente in fase di analisi, quella di poter chiedere in gestione temporanea, in eventuale collaborazione con soggetti terzi per l’organizzazione di eventi, al fine di poter potenziare una struttura storica che necessita di interventi migliorativi non più procrastinabili.

Nell’occasione, si informa circa prossimo incontro concordato fra l’Amministratore Unico e la Città Metropolitana riguardo il Pianeta Viola.