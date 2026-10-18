Rete dei Talenti calabresi, la Commissaria del GOM Frittelli: ‘Iniziativa dell’On. Princi eccellente’

“Trovo l’iniziativa dell’Onorevole Giusi Princi davvero eccellente. La Rete dei Talenti calabresi per la sanità è particolarmente importante”. Lo afferma, in un video pubblicato sui social, il Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, Dott.ssa Tiziana Frittelli, esprimendo il proprio convinto sostegno alla Rete dei Talenti calabresi per la Sanità promossa dell’europarlamentare Giusi Princi, che ha ideato il primo network dedicato al censimento e alla valorizzazione di tutti i professionisti sanitari di origini calabresi che operano fuori regione.

La dottoressa Frittelli ha alle spalle una grande esperienza nel settore sanitario. Prima di giungere al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale dell’AO S. Giovanni Addolorata di Roma, è stata Commissario straordinario della Fondazione Policlinico Tor Vergata e in precedenza Direttore Generale della stessa Fondazione. È stata anche Presidente di FederSanità.

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“Nelle mie precedenti gestioni manageriali – continua la Dott.ssa Frittelli – ho potuto conoscere e apprezzare notevolmente tanti talenti calabresi che operavano presso le aziende sanitarie che ho gestito: hanno sempre costituito un grande punto di riferimento professionale per la grande passione, la dedizione e la professionalità che hanno impiegato nel lavoro”. La Commissaria del G.O.M. evidenzia che “la contaminazione professionale è importantissima”, soprattutto “in funzione proattiva in un mondo sempre più globalizzato in cui è fondamentale ricreare un panorama con nuove esperienze che possano contaminare la realtà sanitaria”.

“Il fatto di creare una mappatura di talenti sanitari che possano mettersi in contatto con gli ottimi sanitari che sono rimasti qui, e che lavorano ogni giorno per la popolazione locale, fare uno scambio di esperienze, di benchmark e anche di supporto esperienziale e professionale, è davvero eccezionale e anche molto utile”, conclude la Commissaria Frittelli.

Alla Rete dei Talenti promossa dall’On. Giusi Princi hanno aderito professionisti sanitari con oltre 200 specializzazioni, tra le quali cardiologia, urologia, biologia molecolare, genetica medica, gastroenterologia, ortopedia, neurologia e neuroscienze, neuropsichiatria infantile, oncologia, dermatologia, pediatria, ginecologia e ostetricia.

Tra gli iscritti al network, professionisti che operano in strutture italiane ed estere, in Lombardia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Egitto, Regno Unito e Irlanda.