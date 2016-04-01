Riace, il sindaco Lucano tra le 50 persone più influenti del mondo: ‘Noi calabresi persone speciali’

Il sindaco di Riace è 40esimo tra le persone più influenti del mondo secondo Fortune e spiega come il paese ha scelto l'accoglienza

Riace microcosmo di un mondo ideale. Sembra appartenere ad altre epoche o lande distanti anni luce la realtà che a Riace invece si vive oggi. In Calabria.

Il merito va (non solo) a Mimmo Lucano, sindaco di un paese che con una concretezza solitamente sconosciuta a queste latitudini è diventuto un modello da imitare. In Italia e più in generale nell’Europa odierna, lacerata da discussioni e problematiche riguardanti gli immigrati.

Come è stata possibile una rivoluzione culturale di questa portata? “Non voltandosi dall’altra parte” la spiegazione di Lucano, semplice e complicata allo stesso tempo.

Lucano nella classifica di Fortune

Lucano si è guadagnato il 40esimo posto nella classifica delle persone più influenti al mondo della rivista americana ‘Fortune’. L’impressione è che lo ‘tsunami mediatico’ che negli ultimi giorni ha travolto il sindaco di Riace lo abbia quasi infastidito. “Non sono fatto per queste cose, sono uno del popolo e a non aspiro a carriere o poltrone.

Qui a Riace siamo tutti persone comuni, che hanno deciso di far prevalere il fattore umano. Quello che dico e penso non l’ho imparato sui libri, ma da tutti gli immigrati che sono arrivati, persone spesso disperate con una storia difficile alle spalle”.

Quasi 500 immigrati su duemila residenti

Quasi 500 gli immigrati che oggi vivono a Riace sui 2 mila residenti, l’Africa è quasi totalmente rappresentata nel cuore della Calabria.

Integrazione e inclusione sono soltanto ‘parole’, termini vuoti che in questo caso vengono riempiti da fatti tangibili: “Abbiamo dimostrato che esiste un’altra via, che le barriere possono essere abbattute. Paure e respingimenti producono soltanto morte, bisogna guardare al lato positivo delle persone, aiutare chi sta peggio di noi”.

A Riace non si ‘vende’ carità ma si offre dignità e la preziosa occasione di iniziare una nuova vita, spesso negata altrove. Una piccola società multietnica convive pacifica, l’enorme insegnamento non sembra essere recepito a dovere dalla politica nazionale e internazionale. “Non sono legato a nessun partito, l’ex governatore Loiero è stato tra i pochi a fare qualcosa per questa realtà. Al di là degli schieramenti e fazioni politiche, voglio soffermarmi su noi calabresi. L’antropologia dei nostri luoghi afferma che da sempre abbiamo insita l’accoglienza verso gli altri e il non lasciarsi abbandonare a stupidi pregiudizi”.

L’economia sociale e la moneta locale

L’economia ‘sociale’, come viene definita dallo stesso Lucano, vive grazie anche alla moneta locale inventata per supportare commercianti, artigiani e gli stessi immigrati.

“Abbiamo tra le più alte percentuali d’Italia in termini di integrazione, i numeri dimostrano che la normale convivenza è possibile. Se si sceglie di operare in altro modo, di far trionfare l’individualismo, è per altre ragioni e probabilmente di interesse economico” dichiara amaro il sindaco di Riace.

La rivista ‘Fortune’, nella motivazione del riconoscimento a Lucano, scrive: “Il modello Riace ha messo contro Lucano la mafia e lo Stato, ma è stato studiato come possibile soluzione alla crisi dei rifugiati in Europa”.

Una delle questioni più annose e contraddittorie per la politica mondiale viene trattata con disarmante facilità, in una terra dove i problemi sono diversi e rischiano di soffocare speranze e umanità. Nel corso della storia si è dato l’appellativo di ‘rivoluzionario’ per molto meno.