Reggio, arriva Nichi Vendola: incontro con i cittadini in vista delle Elezioni Europee

Nichi Vendola, figura di spicco della sinistra italiana, sarà a Reggio Calabria domani, martedì 21 maggio, per incontrare i cittadini in vista delle prossime elezioni europee. L’evento si terrà alle 17:30 presso l’Auditorium Lucianum, situato in via Monsignore De Lorenzo, 30.

Vendola sarà accompagnato da Maria Pia Funaro e Gerardo Pontecorvo, candidati alle elezioni europee per la circoscrizione Sud. L’incontro sarà occasione per discutere le proposte e i programmi della coalizione “Alleanza Verdi e Sinistra” che unisce Europa Verde e Sinistra Italiana.

Incontro questo che si aggiunge ai vari eventi che stanno animando da diversi giorni la campagna elettorale in città in vista delle elezioni europee in programma l’8 e il 9 giugno 2024.