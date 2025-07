Domotek Volley: arriva il nuovo centrale. E’ Andrea Innocenzi

La Domotek Volley ufficializza l’arrivo di Andrea Innocenzi, giovane centrale classe 2000, alto 203 cm, proveniente dalla A2 e con esperienze anche in Superlega. Con questo colpo di mercato, la squadra completa il pacchetto dei centrali.

Nato a Segrate, Innocenzi è cresciuto nel vivaio dei Diavoli Rosa di Brugherio, con cui ha esordito in Serie A3 nel 2019/2020. Già nella stagione 2018/2019 aveva avuto un primo assaggio di A1 con Milano, prima di consolidarsi in A3 per quattro stagioni consecutive, l’ultima delle quali (2022/2023) da capitano: in quell’annata ha totalizzato 388 punti, di cui 124 a muro.

Nell’estate 2023 è tornato all’Allianz Milano, debuttando in SuperLega e mettendo a segno il suo primo punto nel derby contro Monza. Nella stagione appena conclusa, ha contribuito alla salvezza in A2 con la Delta Group Porto Viro, confermandosi un atleta affidabile e in crescita.

“Andrea è un giocatore con ottime potenzialità, già con esperienza in campionati nazionali – commenta la Domotek Volley –. La sua presenza al centro sarà un valore aggiunto per la squadra.”

Il nuovo centrale della Domotek Volley, Andrea Innocenzi, si racconta:

“Ho scelto Reggio Calabria perché credo fortemente in questo progetto – esordisce Innocenzi – L’anno scorso la squadra ha fatto un campionato straordinario e mi hanno parlato di un ambiente fantastico. Quando ho ricevuto la proposta, ho accettato subito con entusiasmo“.

Innocenzi ripercorre la sua carriera: “Sono cresciuto nei Diavoli Rosa di Brugherio, dove ho giocato quattro stagioni in A3, l’ultima da capitano. Poi l’esperienza in Superlega con Milano è stata fondamentale per la mia crescita, sia come giocatore che come persona. Lì ho capito cosa significa essere un vero professionista, sono reduce da un più che combattivo e formativo campionato di A2”.

Il centrale si è già confrontato con il coach Polimeni: “Fin dal primo colloquio ho percepito la sua grinta e la sua visione. Mi ha parlato del tifo incredibile di Reggio e della voglia di crescere di questa società. Sono convinto che insieme possiamo fare grandi cose“.

Sul futuro della Domotek Volley, Innocenzi non ha dubbi: “So che qui si lavora duramente, ma è l’unico modo per raggiungere obiettivi importanti. Io sono pronto a mettermi in gioco e a dare tutto per questa maglia. Con l’aiuto del nostro fantastico pubblico, sono sicuro che possiamo scrivere pagine importanti“.