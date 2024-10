Polizia di Stato, presentato il nuovo Questore di Reggio Calabria

Si è svolto presso la Sala Calipari della Questura di Reggio Calabria, l’incontro di presentazione con la stampa, del nuovo Questore Dott. Salvatore La Rosa. Il primo pensiero e saluto è stato rivolto al suo predecessore, da poco promosso a dirigere la Questura di Milano. Non sarà semplice, sostituire “un gigante” dell’amministrazione della pubblica sicurezza come il Questore Bruno Megale – ha spiegato La Rosa – è stato un coordinatore eccellente lascia una struttura in splendida salute, faremo il possibile per mantenere lo standard elevato raggiunto.

Leggi anche

Le importanti esperienze lavorative del nuovo Questore La Rosa

Sessantaduenne ed originario del messinese, da trentacinque anni a servizio dello Stato, ha lavorato e diretto in zone di frontiera, in varie aree della Sicilia come Siracusa dove è stato nella Squadra Mobile e Capo dell’Ufficio di Gabinetto, Vicario a Messina e negli ultimi anni Questore di Trapani. In Calabria, presente a Lamezia Terme nel 2003, in un momento particolarmente difficile per l’escalation criminale di quel territorio.

Il nuovo Questore si è dimostrato felice per il nuovo incarico:

“Per me questo sviluppo della mia carriera, era auspicato, si è realizzato sono molto soddisfatto per la fiducia accordatami. Sarò a disposizione della città e delle sue difficoltà. Le problematiche della Polizia di Stato possono divenire di qualsiasi tipologia. Nel momento in cui tutti svolgeranno la propria parte, mi riferisco agli enti che hanno cura del territorio, come del resto anche noi siamo preposti a curare l’intera area di Reggio Calabria e provincia. Non sono solo gli enti – ha sottolineato il nuovo Questore – che si occupano di sicurezza. Più si fa squadra, ben coordinata anche con i colleghi dell’Arma, della Guardia di Finanza, della Prefettura e della Polizia Municipale, meno oneroso sarà il carico di lavoro per la Questura da me diretta. La squadra Stato nel suo complesso, già ben collaudata speriamo di continuare a farla funzionare sempre meglio. Siamo nelle condizioni di poter ottenere ulteriori risultati. Diverse le questioni attuali nell’ordine e della sicurezza pubblica, mi riferisco ad esempio a Villa San Giovanni sia per il Ponte sullo Stretto e le relative proteste contro la sua costruzione, sia il per il prossimo G7 commercio. Più si avvicinano i momenti – ha chiosato il nuovo Questore – e maggiormente saremo preparati ad affrontare e gestire il tutto”.