Riparte “Odissea 2000”: il parco acquatico calabrese festeggia i 25 anni di attività

Odissea 2000 riapre i battenti. Chi non è mai stato, almeno una volta, nel bellissimo parco acquatico di Corigliano-Rossano?

Tra i più grandi e apprezzati d’Italia, il parco calabrese si prepara ad affrontare la stagione estiva e celebra la 25esima stagione di attività.

QUANDO

Il taglio del nastro è fissato per sabato 15 giugno, l’acquapark con 7mila discese orarie e circa 56 mila discese al giorno, accoglie circa 4 milioni di visitatori l’anno. I vacanzieri provenienti da ogni angolo della Calabria e non solo, non vedono l’ora di tuffarsi in questa oasi del divertimento ispirata ai miti, agli dei ed agli eroi dell’antica Grecia.

25 ANNI DI DIVERTIMENTO

Odissea 2000 continua a rappresentare un punto di riferimento per gli eventi dell’estate e il 2019 è un anno molto importante per il parco che festeggia uno speciale anniversario.

Inaugurato nel 1995, l’Acquapark offre ai suoi visitatori moltissime piscine e attrazioni per tutti i gusti, da quelle adatte alla famiglia a quelle ideate per i più temerari.

LE ATTRAZIONI

Dalla grande piscina ad onde, alla laguna dedicata ai bambini, passando per il fiume lento. E poi ancora scivoli mozzafiato come il Black Polifemo o il Big Olimpo, Titano Roller e Chimera.

Le sorprese del parco calabrese sono veramente infinite e nel corso della giornata è possibile partecipare a spettacoli e momenti di animazione che coinvolgeranno grandi e bambini.