Riapre l’Osteria 79, nuovo spazio all’aperto ed un evento speciale per dare inizio all’estate – FOTO

Sembra quasi di sentire il profumo della tradizione. Osteria 79, il ristorante wine food di San Gregorio, ha riaperto le porte ai suoi clienti. Dopo lo stop ‘forzato’, il locale ha pensato di riservare tante sorprese ai clienti già affezionati ed ai nuovi avventori che vorranno scoprire l’esperienza culinaria dell’Osteria 79.

La proposta dell’Osteria è molto legata alla tradizione calabrese ma, allo stesso tempo, non tralascia l’innovatività. Il menù è un mix di sapori, una fusione tra pietanze tradizionali e caserecce e cibi gourmet mantenendo il ‘gusto’ di una volta. La specialità del locale di San Gregorio è senza dubbio la carne ma, su prenotazione, sarà possibile anche scegliere di gustare delle cene a base di pesce. Ciò che non cambia, mai, è la qualità delle materie prime impiegate in cucina, attentamente selezionate per offrire a reggini e turisti pasti indimenticabili.

Un ambiente originale, accogliente con un’ampio spazio esterno per ospitare eventi all’aperto, questa è l’Osteria 79. Con l’arrivo della bella stagione, il titolare Massimiliano Falcone ha deciso di ampliare gli spazi a disposizione del cliente e inaugurare la ‘Terrazza 79‘.

Quale momento migliore del 21 giugno? Giorno in cui l’estate ha, effettivamente, inizio. Per l’occasione sarà servito il nuovo aperiwine, un aperitivo particolare la cui solita bevanda fruttata sarà appunto sostituita da un vino abbinato alle specialità studiate per creare un mix di sapori indimenticabili.

L’Osteria 79 apre così la stagione estiva, con un velo di suspense riguardanti tutti gli altri eventi che verranno organizzati nei prossimi mesi.

Maggiori informazioni

Via Nazionale San Gregorio, 30/B a Reggio Calabria.

Visita la pagina Facebook