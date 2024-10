‘Riempiamo il Granillo’, doppia iniziativa della Reggina per i tifosi

La Reggina 1914 comunica che per la gara interna con il Lecce prevista per sabato 18 febbraio alle 16.30, ci sarà la possibilità di vivere a un prezzo vantaggioso la gioia di andare allo stadio e tifare per i gloriosi colori amaranto. Tutti gli abbonati che “porteranno un amico”, potranno acquistare un biglietto intero dello stesso settore con lo sconto del 50%.

Con l’augurio di vedere tantissimi appassionati al “Granillo” per incitare i nostri ragazzi e spingerli verso la vittoria, la Società ringrazia tutti coloro che credono nel progetto e spingono verso l’obiettivo comune stagionale, urlando al cielo di Reggio un fortissimo FORZA REGGINA

PREZZO BIGLIETTO AGGIUNTIVO PROMOZIONE “PORTA UN AMICO” (VALIDA SOLO AL SANT’AGATA)

CURVA SUD € 5 (oltre diritti di prevendita)

TRIBUNA EST € 7,5 (oltre diritti di prevendita)

TRIBUNA OVEST € 12,50 (oltre diritti di prevendita)

TRIBUNA VIP € 25 (oltre diritti di prevendita)

Orari biglietteria:

giovedì 16 e venerdì 17 dalle 15 alle 18

sabato 18 dalle 9.30 alle 13.30

Per info settore ospiti bisognerà attendere il GOS

Con il seguente comunicato, il club amaranto ha annunciato la seconda iniziativa, in favore dei ragazzi nati dal 2003 in poi, affiliati delle società sportive.

Nello Sport, come nella vita, siamo fermamente convinti che “l’unione fa la forza”. E l’unione di tutte le energie positive, giovani e oneste, pulite del nostro territorio, può dare alla nostra Città, a tutti i livelli, la spinta necessaria per centrare gli obiettivi che ci prefiggiamo.

Lo Sport, come la musica, è universale e unisce i giovani, i cittadini, i popoli.

Siamo convinti che lo Sport può e deve rappresentare un volano forte di nuovi rapporti, di nuove amicizie che spesso durano nella vita, coinvolgendo migliaia di ragazzi che si identificano con una squadra o un campione.

Insomma, praticare Sport può significare essere persone migliori, rafforzare il proprio carattere, imporre la propria forza frutto del lavoro e dell’impegno quotidiano. Convinti che percorrere questa strada possa rappresentare un viatico importante per le giovani generazioni che nel futuro dovranno guidare e formare la classe dirigente, imprenditoriale e professionale della nostra Città metropolitana, la società Urbs Reggina 1914 vuole mandare un messaggio di partecipazione forte ai ragazzi, convinta che “l’unione fa la forza” e che “uniti si vince”.

Per i giovanissimi tesserati delle Società Sportive di Reggio Calabria, assistere a un campionato di sport professionistico può sicuramente rappresentare uno stimolo a fare sempre meglio per raggiungere gli obiettivi che vengono prefissati, nello Sport, come nella vita.

Per tale motivo s’invia il seguente messaggio al mondo dello Sport reggino che, nel prossimo futuro, sarà esteso al mondo della Scuola.

La Società Urbs Reggina 1914 è lieta di invitare tutte le Società sportive di Reggio Calabria e Provincia alle partite di calcio del Campionato di Lega Pro che si disputeranno allo stadio “Oreste Granillo” in questo finale di stagione sportiva 2016/17. Saranno ospitati in “Tribuna Est” tutti i tesserati, ragazzi e ragazze, di tutte le Società sportive nate dal 1° gennaio 2003 in poi.

Le Società che vorranno aderire dovranno inviare elenco nominativo indicante luogo e data di nascita entro le ore 13:00 del giorno precedente la gara alla seguente mail: settoregiovanile@reggina1914.it.

Ciascun gruppo composto da venti ragazzi dovrà avere un accompagnatore responsabile che dovrà fornire i propri dati personali. Per quanto riguarda la partita con il Lecce di sabato 18 febbraio 2017 ore 16.30 le richieste dovranno pervenire entro venerdì 17 febbraio 2017 ore 13:00.

I biglietti si potranno ritirare sabato 18/02/2017 fino alle ore 13:00 da un delegato indicato dalla società presso il centro Sant’Agata.