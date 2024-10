Rientro dei fuorisede in Calabria: in 1 giorno oltre 6 mila domande

Nell’intera giornata del 2 maggio sono pervenute oltre 6500 richieste di rilascio del pin per accedere al form online di prenotazione rientri.

Tutte le richieste sono state elaborate dal sistema con successo ed, al momento, risultato compilate più di 3500 schede per il rientro in Calabria. Circa 300 richieste del pin non sono state completate positivamente a causa di indirizzi email non corretti, mailbox piene e blocco antispam dei server di posta.

Coloro che non dovessero aver ricevuto il pin sono pregati di ripetere la procedura, effettuando una nuova richiesta di rilascio QUI.