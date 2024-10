A Rieti la Reggina non sarà sola. Iniziativa di alcuni passionali tifosi amaranto

La Reggina non sarà sola questo pomeriggio a Rieti. Nonostante le porte chiuse, cinquanta tifosi amaranto provenienti in pullman da Milano, hanno raggiunto lo stadio Scopigno per far sentire alla squadra la loro vicinanza, pur non potendo fare ingresso allo stadio. Si sistemeranno in una collinetta esterna alla struttura e probabilmente riusciranno a vedere anche uno scorcio di campo. Comunque un gesto assai significativo per attaccamento e passione, ma anche la dimostrazione di un entusiasmo sempre più crescente, malgrado questo pomeriggio vada in scena un incontro particolarmente atipico e dal clima surreale.

