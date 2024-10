Rifacimento manto stradale, lavori nella zona di Ciccarello

Da diverse settimane la situazione a Via Ciccarello era diventata insostenibile, in corso da stamattina lavori di manutenzione ordinaria

E’ (si spera di poter dire era) una delle vie più ‘bombardate’ di buche a Reggio Calabria. Da diverse settimane la situazione a Via Ciccarello era diventata insostenibile, le macchine costrette ad un pericoloso zig zag tra una corsia e l’altra per evitare le voragini presenti sulla strada.

Sono in corso da stamattina lavori di manutenzione ordinaria in quella via, gli addetti sono impegnati a coprire le numerose buche presenti.

Intanto proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale della zona nord in base all’accordo stipulato fra Comune, Città Metropolitana di Reggio Calabria ed Anas. A Catona sono in corso le operazioni di scarifica e bitumazione lungo una delle arterie principali dell’intero tessuto viario cittadino.

Soltanto il margine della carreggiata, poco più di un metro, verrà risparmiato dall’ammodernamento complessivo così da permettere la sostituzione dell’impianto d’illuminazione pubblico con la moderna tecnologia dei lampioni con i fari a Led che inizierà tra poche settimane.

“Entro questa settimana, meteo permettendo – ha dichiarato Riccardo Mauro – i lavori saranno ultimati ed automobilisti e cittadini residenti potranno finalmente usufruire di un sistema di viabilità nuovo ed efficiente”.