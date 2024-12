Rifiuti a Reggio, la segnalazione: ‘Tari aumenta ma Archi è una discarica’

"Da 12 giorni la via Gran Madre di Dio e’ una discarica a cielo aperto, numerosi i messaggi inviati al comune ed a Ecologia Oggi senza alcun riscontro"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione relativa al problema dei rifiuti a Reggio Calabria, in questo caso incentrata sulla zona di Archi.

“La Tari aumenta ma la raccolta diminuisce. Da 12 giorni la via Gran Madre di Dio e’ una discarica a cielo aperto, numerosi i messaggi e le segnalazioni inviate al comune ed a Ecologia Oggi senza alcun riscontro.

Eppure i soldi da investire sul Natale sono stati trovati…. e per i servizi essenziali ? Ah no, li si è deciso di aumentare la Tari nonostante l’uscita dal piano di rientro . Ed il servizio non c’è , e’ un disastro vero e proprio. Siamo stanchi e stufi”, così un gruppo di residenti di Archi.