Rifiuti a Reggio, Ecologia Oggi sempre più vicina: mezzi in arrivo in città

I mezzi ecologici marchiati 'vrent' di Ecologia Oggi stanno per arrivare in città. Tra qualche giorno la nuova ditta sarà operativa in città

Reggio Calabria si prepara ad accogliere la nuova azienda che gestirà il servizio di rifiuti in città.

Dopo la parola fine alla telenovela che ha interessato la raccolta della spazzatura sancita dalla sentenza del Consiglio di Stato, adesso Ecologia Oggi è sempre più vicina.

Dopo mesi di attesa e dopo diverse proroghe con cui l’ex sindaco f.f. Brunetti affidava il servizio alla Teknoservice, la decisione del Consiglio di Stato ha ribaltato nuovamente tutto, affidando appunto ad Ecologia Oggi il servizio.

Rigettati i due ricorsi presentati da Teknoservice Srl e Comune, condannati entrambi al pagamento delle spese di lite che ammontano a complessivi 10 mila euro, dal primo marzo Ecologia Oggi sarà operativa in città.

Il Comune, attraverso una delibera del 31 gennaio aveva revocato l’aggiudicazione della gara d’appalto in argomento, già disposta in favore della ditta Teknoservice Srl, aggiudicando in favore della ditta “Ecologia Oggi” l’appalto relativo al “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria” per un prezzo di aggiudicazione, riferito ad una durata di 48 mesi, pari ad € 92.584.128,00 (oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per €. 320.000,00).

“Finalmente abbiamo un’assegnazione definitiva. Si è scritta la pagina finale di una storia che si è trascinata per due anni”, aveva dichiarato ai nostri microfoni il vice sindaco Paolo Brunetti.

Alcuni mezzi sono già presenti in città, altri invece stanno arrivando. Reggio si prepari adesso all’ennesimo cambio.