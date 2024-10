Rime e passione. Il rapper reggino Steve j: “Ho la musica dentro dalla nascita”

Classe 1998, Steve j (conosciuto anche come Devasto) attualmente risiede a Scilla e vanta importanti collaborazioni nel panorama locale dell’hip hop – con artisti del calibro di Verve e Winston Smith – e un ottimo flow.

Le sue qualità gli hanno permesso, in poco tempo, di farsi strada e aprire eventi come il live di Madman.

Il rapper reggino Steve j – al secolo Roberto Macrì – illustra il suo percorso musicale ed artistico ai microfoni di CityNow.

Come mai lo pseudonimo Steve j?

Steve j è perché quando a 13 anni sono arrivato a Scilla il primo gruppetto che mi ha accolto erano i cosiddetti “marinai della perla nera” (sui quali ho scritto una canzone – Perla Nera, disponibile su YouTube, ndr. ), una specie di baby gang buona; ognuno di loro aveva un soprannome, così me ne è stato assegnato uno anche a me: Steve j (con la i lunga minuscola, precisiamolo eh). Un altro nome in arte è quello di “Devasto”, ma servirebbe un’altra intervista per spiegarlo!

Con la tua musica che messaggio intendi trasmettere? Qual è il fine che vorresti perseguire?

Ancora non ho un messaggio particolare da trasmettere. Voglio solo esprimere me stesso e accumulare quel pubblico che si rispecchia nei miei testi; così da avere solo gente vera che si sente a suo agio quando mette gli auricolari e ascolta la mia musica. Non lo sto facendo per moda o per soldi, ma per passione e perché mi fa stare bene. Non saprei dire se riuscirei a starci senza in futuro; ma, per adesso, non voglio farmi false aspettative.