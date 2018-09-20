Dal 21 settembre scarifica e nuovo tappetino bituminoso in via Santa Caterina d'Alessandria, nel piano di riqualificazione delle strade della zona nord

Nella giornata di domani 21 settembre 2018 saranno avviate le operazioni di scarifica e stesura del nuovo tappetino bituminoso in via Santa Caterina d’Alessandria, nell’ambito del più ampio intervento di riqualificazione delle strade della zona nord della Città disposto dall’Amministrazione comunale e metropolitana in collaborazione con Anas.

Si invitano pertanto i cittadini a rispettare i divieti di sosta regolarmente apposti e a collaborare affinché i lavori previsti rechino il minor disagio possibile.

Al fine di limitare i disagi per gli esercizi commerciali e per i cittadini, si comunica inoltre che i lavori seguiranno le stesse modalità già utilizzate nel caso di Via Italia: si procederà dunque alla scarifica e posizionamento del tappetino bituminoso una carreggiata per volta, consentendo il transito su quella adiacente.