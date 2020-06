Risonanza magnetica di Praia a Mare finalmente in funzione

Esterna “ampia soddisfazione” il consigliere regionale di FI Antonio De Caprio, in merito “alla comunicazione ufficiale sull’attivazione della Risonanza Magnetica presso il presidio ospedaliero di Praia a Mare, a partire da domani lunedì 22 giugno, resa dal dott. Antonio Lopez, direttore dell’U.O.C. di radiodiagnostica dell’Area Tirrenica e centrale Sud dell’Asp di Cosenza, nonché primario del reparto di radiologia del nosocomio praiese”.

“L’apparecchio, giunto nel presidio ospedaliero circa 5 anni fa, non era mai entrato in funzione, a causa di ritardi negli adempimenti alle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro. Avere oggi certezza della sua operatività - sottolinea il consigliere De Caprio - non può che riempirmi di gioia, in quanto rappresenta un primo obiettivo raggiunto, in controtendenza all’inerzia ed alla negligenza dimostrata, negli ultimi anni, dalle rappresentanze sovracomunali”.