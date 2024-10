Ristorante e Pizzeria, trovi tutto all’Hostaria (FOTO)

Ristorante

Quando la qualità è elevata, i riscontri sono immediati. E’ infatti attraverso la cura e l’attenzione su ogni piatto che l’Hostaria dei Campi è riuscita a conquistare tutti anche con il ristorante. Primi e secondi a base di carne e di pesce che oggi viaggiano al pari dell’ormai famosissima pizza.

Menù completi a base di pesce, piatti gustosi quelli di carne con l’intramontabile “Fiorentina”, il Filetto al pepe verde, ai funghi o al gorgonzola, la Tagliata con rucola, grana e balsamico, gli Hamburger tradizionali di Angus o Chianina, gli Involtini e l’immancabile Palermitana.

Pizzeria

E poi la pizza. Oggi tutti chiedono la Curcuma. Il nuovo impasto di pizza che succede a quello dei multicereali e con farina integrale. La curcuma è conosciuta fin dall’antichità per le sue proprietà che sono in grado di apportare diverse benefici. Contiene sali minerali come ferro e potassio, ha proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche e antiossidanti.

E siccome all’Hostaria dei Campi non ci si ferma mai, per rendere tutto ancora più buono e qualitativamente più apprezzato, ecco un’altra novità: tutti i tre gli impasti vengono lavorati con una nuovissima impastatrice di ultima generazione, che il noto locale reggino ha in esclusiva. Un macchinario ad altissimo potere idratante che aumenta la leggerezza e la friabilità e ovviamente anche la bontà della pizza.

Per il tuo tavolo chiama dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)