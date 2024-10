Odissea per i passeggeri del volo Reggio-Milano: 5 ore di ritardo con Ita

Sono all’incirca 1200 i km che separano Reggio Calabria da Milano, eppure un modo per coprire la lunga distanza in breve tempo, c’è: l’aereo. Nonostante la penuria di voli dal Tito Minniti ed i costi esorbitanti, in particolar modo nel periodo estivo, c’è ancora qualche tenace passeggero che confida nel servizio.

La giornata di ieri, mercoledì 23 agosto, è sicuramente da annoverare tra quelle da dimenticare per i passeggeri del volo Ita AZ1196. La partenza prevista alle 12:05 è avvenuta, invece, alle 17:43, costringendo i presenti ad un’interminabile attesa presso lo scalo reggino.

Oltre cinque ore di ritardo all’atterraggio, con disagi non indifferenti per i passeggeri della compagnia aerea Ita Airways.

I passeggeri, a dispetto del programma iniziale – con arrivo alle 13:45 – sono atterrati a Milano Linate solamente alle 19:17.

Il disservizio, che ha portato non pochi disagi, è dipeso da un guasto al motore dell’aeromobile che è stato prontamente parcheggiato allo stand 4. La compagnia ha dovuto, dunque, inviare un nuovo mezzo per il trasporto dei passeggeri.

L’aereo guasto è ripartito dopo la riparazione nel tardo pomeriggio, verso le 19:30, con a bordo solamente l’equipaggio.