Ritmo bossa nova, swing e latin jazz al Jazz Club Room 21 di Soverato

Giovedì 31 Maggio 2018 alle ore 22:00 presso il Jazz Club Room 21 di Soverato ultimo appuntamento della rassegna musicale invernale “JAZZ TIME” con il trio NEVER END, composto da Sonia Angelisi alla voce, Lorenzo Iorio alla chitarra e Fabio Fusilli al cajon.

Il trio nasce sulle note avvolgenti ed i ritmi della Bossa Nova, dello Swing e del Reggae. Un sound molto delicato tra Standard Jazz, Chillout, Latin ed arrangiamenti di brani famosi seguendo le sonorità dell’America Latina.

L’ingresso al concerto è gratuito, è gradita la prenotazione.

La musica, non solo jazz, al Room 21 Speakeasy di Soverato continuerà per tutta l’Estate con moltissimi eventi in programma che verranno svelati nei prossimi giorni.