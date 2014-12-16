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Ritorna, come ogni 1 Gennaio, lo storico appuntamento con il tradizionale “Tuffo in Mare di Capodanno”

L'associazione Febiadi presenta alla stampa l'edizione numero 43 del tradizionale appuntamento, dedicata alla memoria di Mimì Fortugno

16 Dicembre 2014 - 09:39 | di Redazione

Tuffo in mare di Capodanno Mimì Fortugno a Reggio Calabria, 43ª edizione

Ritorna, come ogni 1° Gennaio, lo storico appuntamento con il tradizionale “Tuffo in Mare di Capodanno”. Organizzato dall’Associazione Febiadi, oggi 16 Dicembre alle ore 10 presso la Sala Conferenze della Provincia di Reggio Calabria, sarà presenta la 43° edizione del  tuffo in mare di Capodanno “Mimì Fortugno” tra Promozione del territorio, Spettacolo, Arte e Solidarietà.Tutti i dettagli dell’evento, patrocinato dalla Provincia di Reggio Calabria, saranno forniti alla stampa dal consigliere Delegato al Turismo e Spettacolo Francesco Cannizzaro, dai membri dell’Associazione No-profit Febiadi – Gruppo Tuffo in Mare di Capodanno guidata da Tonino Massara in collaborazione con “Amici della Vecchia 500” con il suo patron Enzo Polimeni.  Il 43° Tuffo in Mare di Capodanno Città di Reggio Calabria”, il più antico in Italia, è dedicato anche quest’anno alla memoria del Commendatore Demetrio “Mimì” Fortugno, storico Direttore del Lido Comunale di Reggio e figura di spicco nel panorama sportivo reggino.  A conclusione della conferenza, sarà inoltre presentato “Il Presepe in 500”. 

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