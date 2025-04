Reggio: Prefettura e ANAS al lavoro per ridurre l’incidentalità sulla SS106

Nei giorni scorsi si è tenuta presso il Palazzo del Governo una riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario dott. Gaetano Tufariello, per un esame congiunto delle problematiche concernenti la viabilità della Strada Statale 106, con uno specifico focus sul tratto di circa 40 km che da Reggio Calabria si estende lungo costa ionica.

Partecipanti alla riunione interistituzionale

All’incontro hanno partecipato il Sindaco del Comune di Montebello Jonico, i Commissari Prefettizi dei Comuni di San Lorenzo e Melito Porto Salvo, i rappresentanti della Sezione di Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale di Reggio Calabria, di Melito Porto Salvo e dell’ANAS.

Prefettura: osservatorio su incidentalità e limiti di velocità

Il Viceprefetto Vicario ha sottolineato la necessità di garantire la massima sicurezza sulla SS106 e ha annunciato che la Prefettura sta coordinando, attraverso un Osservatorio, le attività delle Polizie Locali per monitorare l’incidentalità legata alla violazione dei limiti di velocità.

È stato comunicato, inoltre, che sarà adottato un decreto prefettizio ricognitivo dei tratti di viabilità provinciale ove autorizzare i sistemi di rilevazione automatica della velocità.

ANAS: quattro interventi in programma per la sicurezza

Nel corso dell’incontro l’ANAS, nell’assicurare la propria disponibilità al confronto con gli Enti Locali, ha annunciato l’esecuzione di 4 importanti interventi per la sicurezza stradale:

realizzazione di una rotatoria in località Bocale;

una rotatoria in località Sant’Elia di Lazzaro;

un braccio di collegamento alla rotatoria sud di Lazzaro;

un braccio di collegamento alla complanare in località Pellaro, contrada Fiumarella.

Ha inoltre reso noto che è stata condotta su scala nazionale un’analisi statistica sul tasso di incidentalità, dalla quale emerge un elevato tasso di sinistri (92%) dovuto al mancato rispetto del Codice della strada, e che sono previsti finanziamenti per l’implementazione di sistemi di dissuasione, segnaletica verticale e Visual Led.

Focus su Montebello Jonico e svincolo “Caracciolino”

Sono state quindi prese in esame le criticità insistenti sul territorio di Montebello Jonico, in particolare in prossimità dello svincolo “Caracciolino”, ove pochi giorni fa si è verificato un sinistro stradale mortale.

Al riguardo, ANAS ha dichiarato che procederà ad un rafforzamento della segnaletica e all’installazione di blocchi a chiusura di parte del citato svincolo per limitare la manovra a sinistra in direzione sud.

Prefettura: rafforzare la prevenzione con strategie condivise

La Prefettura ha ribadito l’importanza delle iniziative di ANAS per la riduzione del rischio e la necessità di implementare strategie di prevenzione.

Ha, quindi, sollecitato le Forze di Polizia ad intensificare i controlli e l’ANAS ad effettuare un’analisi delle cause degli incidenti e dell’efficacia delle infrastrutture, invitandola ad un proficuo rapporto sinergico con gli Enti Locali, chiamati, altresì, a programmare incontri con i cittadini per sensibilizzarli al rispetto delle norme stradali.